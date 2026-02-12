LIVE Sci alpino superG femminile Olimpiadi in DIRETTA | Federica Brignone in testa ma c’è da tremare! Goggia fuori | stava volando

Federica Brignone guida la prova di superG femminile alle Olimpiadi, ma lo scenario cambia di continuo. La squadra italiana resta in corsa, anche se la gara si fa più incerta dopo l’uscita di Goggia, che stava volando e ha perso tempo prezioso. La tensione sale mentre le atlete si sfidano sulla pista, e il pubblico aspetta con il fiato sospeso il prossimo aggiornamento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.04 La classifica dopo le prime 15: 1 Federica Brignone (Italia) – 1:23.41 2 Romane Miradoli (Francia) – 1:23.82 (+0.41) 3 Cornelia Huetter (Austria) – 1:23.93 (+0.52) 4 Ariane Raedler (Austria) – 1:23.94 (+0.53) 5 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) – 1:24.17 (+0.76) 5 Laura Pirovano (Italia) – 1:24.17 (+0.76) 7 Elena Curtoni (Italia) – 1:24.18 (+0.77) 8 Alice Robinson (Nuova Zelanda) – 1:24.44 (+1.03) 9 Malorie Blanc (Svizzera) – 1:24.65 (+1.24) 10 Corinne Suter (Svizzera) – 1:24.80 (+1.39) 12.02 CHE BRIVIDO! Miradoli è seconda a 41 centesimi da Brignone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: Federica Brignone in testa, ma c'è da tremare! Goggia fuori: stava volando Approfondimenti su Olimpiadi Sci LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: pazzesca Federica Brignone, è al comando! Fuori Goggia Questa mattina si sono svolti i superG femminili alle Olimpiadi di Pechino. LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: tornano Brignone e Goggia. I pettorali di partenza Questa mattina a Cortina d'Ampezzo si tiene il superG femminile delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. SuperG diretta Olimpiadi: segui Brignone e Goggia a Milano Cortina, la gara femminile LIVEL'Olympia delle Tofane, la celebre pista di Cortina d'Ampezzo, si sviluppa su un tracciato lungo 2150 metri con un dislivello totale di circa 600 metri. Nel tratto più impegnativo, la famosa Schuss, ... LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: pazzesca Federica Brignone, è al comando! Fuori GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.38 Al primo rilevamento Suter guida con 0.64 su Pirovano. Al secondo è dietro di ... Alle 11:30 parte il SuperG Femminile Azzurre in gara: Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano Segui la gara LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics Olimpiadi Milano Cortina 2026, sci alpino: a che ora e dove vedere in tv il superG femminile con Sofia Goggia, Federica Brignone e le altre azzurre

