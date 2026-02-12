LIVE Lubiana-Trento 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | reazione della squadra di Mendez dopo un inizio complicato 10-8

Dopo un inizio difficile, Trento sembra aver preso coraggio e risponde al primo tempo morto con una buona reazione. Sul 10-8, Mendez prova a scuotere i suoi, sperando di mettere pressione ai padroni di casa. La partita è ancora aperta e gli spettatori seguono ogni punto con attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out, questa volta per il Lubiana. 10-8 Ancora Ramon, sempre in diagonale. 10-7 Muro di Flavio! 10-6 Ramon trova la diagonale insieme al cambio palla. 10-5 Pipe per Marovt. +5 per il Lubiana. 9-5 Urnaut trova la diagonale praticamente senza rincorsa. Ottimo colpo dell'ex del match. Primo time-out per Mendez. 8-5 Altro muro del Lubiana, e sempre su Ramon. Questa volta da posto quattro. 7-5 Mani out trovato da Stern, primo break di vantaggio per il Lubiana. 6-5 Si spegne in rete il servizio di Bistrot. 5-5 Mani out di Faure, ma il muro ha rischiato di restare in campo.

