LIVE Lubiana-Trento 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | ottima partenza della squadra di Mendez nel secondo set 3-7
Trento parte forte nella partita di Champions League volley contro Lubiana. Nel secondo set, la squadra di Mendez si porta subito avanti 3-7 grazie a una buona fase di gioco. Poi, Sbertoli firma una bella giocata, palleggiando all’indietro per Faure, che mette a segno il punto da seconda linea. La squadra italiana continua a spingere, mentre Lubiana sbaglia il servizio e lascia spazio a Trento di consolidare il vantaggio. La partita resta aperta, ma la formazione di Mendez sembra aver preso il ritmo giusto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-11 Perla di Sbertoli che palleggia all’indietro per Faure che chiude la zero da seconda linea! 7-10 Esce il servizio di Trento. 6-10 Palleggio ad una mano di Sbertoli che alza il primo tempo perfetto per Torwie! 6-9 Sbaglia Bristrot dai nove metri. 5-9 Torwie chiude il primo tempo. 5-8 Bristrot cerca il mani fuori ma non riesce a trovare lo stesso guizzo precedente. Muro del Lubiana. 4-8 Diagonale incredibile di Faure, Kovacic non può difendere. 4-7 Mani fuori di Pajenk. Time-out per il Lubiana. 3-7 Muro di Torwie! 3-6 Ace per Flavio! Che match del centrale brasiliano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Lubiana Trento
LIVE Lubiana-Trento 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: reazione della squadra di Mendez dopo un inizio complicato, 10-8
Dopo un inizio difficile, Trento sembra aver preso coraggio e risponde al primo tempo morto con una buona reazione.
LIVE Trento-Lubiana 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel secondo set
Segui in tempo reale la partita tra Trento e Lubiana, valida per la Champions League volley 2026.
Ultime notizie su Lubiana Trento
Argomenti discussi: LIVE Trento-Lubiana, Champions League volley 2026 in DIRETTA: serve una reazione dopo la Coppa Italia; Lubiana-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming; Volley, Champions maschile: le italiane live su Sky, apre oggi Civitanova; Coppa Italia, all’Unipol Arena quattro big per due posti in finale: Trento-Piacenza e Perugia-Verona da dentro o fuori.
DIRETTA/ Lubiana Trento (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (12 febbraio 2026)Diretta Lubiana Trento streaming video tv: la Itas ormai destinata ai playoff di Champions League affronta la trasferta in Slovenia. ilsussidiario.net
LIVE Trento-Lubiana, Champions League volley 2026 in DIRETTA: serve una reazione dopo la Coppa ItaliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l'Itas ... oasport.it
Volley, Champions League oggi in tv: Perugia a Praga e Trento a Lubiana, orari e dirette del 12 febbraio • Champions League volley maschile oggi 12 febbraio: Perugia a Praga alle 18 su Sky Sport Arena, Trento a Lubiana alle 20 su Sky Sport Arena e Sky S x.com
ULTIMA TRASFERTA DELLA FASE A GIRONI! 2026 CEV Champions League, Finale Sportna Dvorana Tivoli, Lubiana 20.00 ACH VOLLEY TRENTINO ITAS Sky Sport DAZN Radio Dolomiti - Trento @trentinovolley # #CLVolleyM # - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.