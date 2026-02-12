LIVE Lubiana-Trento 1-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | passaggio a vuoto della squadra italiana che perde 25-22 il terzo set!

Trento sfonda a Lubiana con una vittoria difficile per 2-1 nella prima giornata di Champions League volley 2026. La squadra italiana ha avuto un passaggio a vuoto nel terzo set, che ha perso 25-22. I primi due parziali erano stati più equilibrati, ma nel momento decisivo Trento ha avuto qualche difficoltà in fase di ricezione e può festeggiare comunque una vittoria importante. La partita è ancora lunga, ma ora i ragazzi di coach Serniotti si godono i primi tre punti in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Primo tempo di Flavio. 1-3 Stern attacca, Flavio mura! 1-2 Esce il servizio del Lubiana. 1-1 Marovt supera il muro con la parallela. 0-1 Inizia bene Trento con Sbertoli che trova la pipe di Lavia! 25-22 TERZO SET AL LUBIANA! Gli sloveni accorciano le distanze con la parallela di Faure che non trova il campo. 24-22 Marovt trova la parallela interna, siamo al set point per Lubiana. Il punto è confermato, non c'è invasione. Challenge per il Trento che vuole sapere se c'è stata invasione a muro. 23-22 Ancora muro, su Flavio! 22-22 Sbertoli è costretto ad arrampicarsi sulla rete per il palleggio e commette invasione.

