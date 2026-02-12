LIVE Lubiana-Trento 0-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | inizio di terzo complicato per la squadra italiana 5-0
Trento parte forte contro Lubiana e si porta subito avanti 5-0 nel primo set. La squadra italiana mostra già una buona intensità, mentre i padroni di casa faticano a trovare il ritmo. Dopo un time-out di Lubiana, Trento cerca di mantenere il vantaggio e di mettere pressione agli avversari. La partita si accende fin dai primi scambi, con i ragazzi di Trento che vogliono fare il colpo grosso in questa Champions League.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out di Trento. 5-0 Stern spinge la palla in mezzo al campo. 4-0 Esce l'attacco di Trento. 3-0 Invasione dello spagnolo. Inizio difficile per Trento. 2-0 Muro di Stern, su Ramon. 1-0 Mani fuori di Stern. 17-25 SECONDO SET A TRENTO! L'ace di Faure chiude il discorso nel secondo parziale. 17-24 Primo tempo di Torwie! 17-23 MURO DI LAVIA! Questa volta resta in campo! 17-22 Esce il muro di Lavia! 16-22 Pipe di Ramon! 16-21 I padroni di casa ci credono ancora. 15-21 Mani fuori di Faure. 15-20 Attacco vincente degli sloveni. 14-20 PIPE DI LAVIA! Bentornato Daniele! 14-19 Primo tempo di Krzic.
Dopo un inizio difficile, Trento sembra aver preso coraggio e risponde al primo tempo morto con una buona reazione.
