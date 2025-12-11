LIVE Trento-Lubiana 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel terzo set

Segui in tempo reale il match tra Trento e Lubiana, valido per la Champions League volley 2026. Dopo due set, la sfida è molto equilibrata, con il terzo parziale ancora aperto. Aggiorna la diretta per tutte le emozioni e i punti salienti di questa partita appassionante.

17-18 Primo tempo di Krzic 17-17 Diagonale di Michieletto da posto 4. 16-17 Faure pulisce sulla rete su una difesa imprecisa di Lubiana 15-17 Mani fuori di Urnaut 15-16 Mani out di Stern dalla seconda linea. 15-15 Diagonale di Faure dalla seconda linea. 14-15 Errore al servizio Trento 14-14 Primo tempo di Flavio 13-14 Errore al servizio Trento 13-13 Diagonale vincente di Ramon da posto 4. 12-13 Pipe vincenti di Ramon. 11-13 Errore al servizio Trento 11-12 Parallela di Michieletto da posto 4. 10-12 Larga la diagonale di Michieletto 10-11 Larga la diagonale di Faure da posto 2.

