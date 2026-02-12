LIVE Lubiana-Trento 0-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | reazione di forza della squadra italiana 10-13

Questa sera Trento vince 2-0 contro Lubiana nella partita di Champions League volley. La squadra italiana mostra carattere e forza, reagendo subito dopo aver subito il primo punto. Flavio fa la differenza con un muro decisivo e un primo tempo imprendibile. I tifosi italiani possono sorridere, la squadra si conferma in buona forma e pronto a proseguire la stagione.

11-16 Ancora Flavio, questa volta con il muro. 11-15 Imprendibile il primo tempo di Flavio. 11-14 In rete il servizio del tedesco. 10-14 Ace, ancora, di Torwie! Time-out di Lubiana. 10-13 Stern attacca alto, Flavio capisce che la palla sarebbe uscita e toglie le mani dal muro. 10-12 Pipe di Lavia! 10-11 Ancora Faure, sempre con la diagonale. Questa volta il colpo è stato più interno. 10-10 Attacco deviato in campo di Stern. 9-10 Diagonale dell'opposto francese di Trento. 9-9 Sbagliano anche gli sloveni al servizio. 9-8 Questa volta finisce in rete il servizio di Faure.

