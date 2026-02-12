LIVE Lubiana-Trento Champions League volley 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match

Questa sera a Lubiana si gioca la sfida tra la squadra locale e Trento, valida per la Champions League volley 2026. Le due squadre stanno finendo il riscaldamento e tra poco si inizia. I giocatori sono pronti, le tifoserie si preparano a seguire il match. La partita sta per cominciare e i presenti sono ansiosi di vedere chi avrà la meglio in questa sfida europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. Manca poco all’inizio del match. 19.46 All’andata Trento ha dominato, vincendo in casa per 3-0 (25-23, 25.23, 25-21). Inoltre, oltre quello appena citato, ci sono stati altri tre match tra la squadra di Mendez e il Lubiana, con altrettante vittorie di Trento: la squadra slovena ha vinto solo due set totali in quattro partite. 19.43 Trento non è l’unica italiana in campo in questa sera di Champions League maschile, visto che ha già giocato Perugia che ha vinto 0-3 contro Praga. 19.40 Buonasera amici di OA Sport, mancano circa venti minuti all’inizio del match tra Trento e Lubiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

