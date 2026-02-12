LIVE Italia-Svizzera 3-4 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | un solo punto azzurro nel sesto end

La partita di curling tra Italia e Svizzera si è conclusa con un punteggio di 3-4 a favore delle svizzere. Le azzurre sono riuscite a segnare un solo punto nel sesto end, mentre le avversarie hanno mantenuto la testa fino alla fine. La sfida è stata combattuta, con scambi di sassi e strategie che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo tiro. Ora si attende il prossimo incontro, Italia contro Corea del Sud, che sarà trasmesso in diretta alle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 10.38: Constantini costretta dal gioco aggressivo delle svizzere a conquistare il punto. Brava l’azzurra a tirare di precisione e a conquistare il punto numero 3 per le azzurre: 3-4 10.33: Stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end 10.30: Brava Lo Deserto che trova la doppia bocciata e piazza la stone azzurra a punto dopo 8 tiri del sesto end 10.27: Due punti svizzeri dopo 4 tiri del sesto end 10.19: Paetz riesce di giustezza a mettere a segno anche il secondo punto e regala il primo vantaggio importante alle svizzere dopo ul quinto end: 2-4 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 3-4, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: un solo punto azzurro nel sesto end Approfondimenti su Italia Svizzera LIVE Italia-Svizzera 2-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end Finisce con un pareggio la partita tra Italia e Svizzera nel curling femminile alle Olimpiadi. LIVE Italia-Svizzera 5-4, Europei curling 2025 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel sesto end Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Italia Svizzera Argomenti discussi: Ecco la vera Italia: Svizzera travolta 12-4, rivivi il LIVE-Blog; LIVE Italia-Svizzera 12-4, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: vittoria netta che rilancia gli azzurri in classifica!; Giorno 1 | Curling: Italia - Svizzera Streaming | DAZN IT; Olimpiadi 2026 in diretta: curling, Mosaner e Constantini dopo la Svizzera battono anche l’Estonia. LIVE Italia-Svizzera 2-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: punto azzurro nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 10.12: Un solo punto per la Svizzera ... oasport.it LIVE Italia-Svizzera 12-4, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: vittoria netta che rilancia gli azzurri in classifica!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ESTONIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 11:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE ... oasport.it ITALIA vs SVIZZERA Curling Femminile Strategia, precisione e sangue freddo. Le Azzurre scendono sul ghiaccio contro la Svizzera in una sfida di altissimo livello, dove ogni stone può cambiare la partita Olimpiadi Invernali Milano Cortin - facebook.com facebook Laghi d'Italia e Svizzera Tour 7 giorni - 6 notti con voli da Palermo e Catania Partenze dal 21 al 27 Luglio e dal 17 al 23 Agosto Quote individuali Tour a partire da 1260€ a persona marrasviaggi.com/offerte/507-la… #tour #svizzera #Verbania #lugano #lagodic x.com

