LIVE Italia-Svizzera 5-4 Europei curling 2025 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel sesto end

10.00. Sempre una stone svizzera a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell'end ma il rischio c'è. Una sola stone azzurre nella casa, ora Retornaz dovrà cercare di togliere almeno una stone elvetica 9.57: Stone svizzera a punto quando mancano 6 tiri alla fine dell'end 9.52: Stone svizzera a punto dopo 4 tiri del settimo end 9.49: Non riesce la giocata magica a Retornaz ma arrivano comunque 2 punti per gli azzurri che tornano a condurre 5-4 dopo sei end. Partita serratissima! 9.47: Non perfetto l'ultimo tiro di Schwarz, Retornaz von un grande tiro ha la possibilità di bocciare e lasciare tre stone azzurre a punto.

