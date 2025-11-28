LIVE Italia-Svizzera 1-2 Europei curling 2025 in DIRETTA | doppio punto elvetico nel secondo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.37: Schwarz piazza la stone a punto e la Svizzera ottiene passa a condurre 2-1 8.35: Non riesce la bocciata di Retornaz che lascia una stone svizzera a punto con l’ultimo tiro elvetico 8.32: Stone azzurra a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 8.30: Mosaner “libera tutto”! Doppia bocciata dell’azzurro che lascia solo stone azzurre (tre) nella casa 8.30: Sempre una stone elvetica a punto quando mancano 6 tiri alla fine dell’end 8.26: Traffico al centro della casa con una stone svizzera a punto dopo 8 tiri del secondo end 8.23: Stone Svizzera al centro della casa a punto dopo 4 tiri del secondo end 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
ITALIA IN SEMIFINALE! Sconfitta indolore per gli Azzurri che vengono ripresi sul finale dalla Svizzera nell'8ª giornata degli europei. Italia che lcomunque si è assicura con un turno di anticipo l'accesso alla semifinale degli Europei in corso a Lohja #C Vai su X
Nonostante la sconfitta di misura nel match contro la Svizzera, la nazionale italiana di curling si è assicurata con un turno di anticipo l'accesso alla semifinale dei Campionati europei di curling in corso di svolgimento a Lohja. Nell'ultimo incontro del girone elim - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2025 in DIRETTA: alle 8.00 la semifinale - 06: Stone azzurra a punto ma due svizzere nella casa dopo i primi 4 tiri del primo end 8. Da oasport.it
LIVE Italia-Svizzera 8-9, Europei curling 2025 in DIRETTA: azzurri in semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Riporta oasport.it