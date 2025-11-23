LIVE Italia-Norvegia 2-7 Europei curling femminile 2025 in DIRETTA | doppio punto scandinavo nel quinto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-AUSTRIA DI CURLING MASCHILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING MASCHILE DALLE 18.00 14.26: Arrivano altri due punti con la doppia bocciata finale per la Norvegia 2-7 14.21: Resta una stone azzurra a punto dopo la bocciata non perfetta delle norvegesi. Mancano 4 tiri alla fine del quinto end 14.16: dopo otto tiri del quinto end una stone norvegese a punto 14.11: Ci prova l’Italia! Riesce la bocciata finale di Constantini e arrivano due punti per le azzurre: 2-5 14.05: Dopo 12 tiri una stone norvegese a punto, due stone azzurre nella casa 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 2-7, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: doppio punto scandinavo nel quinto end

T-R-A-V-O-L-G-E-N-T-I È netta la seconda vittoria della Nazionale maschile di curling agli Europei in Finlandia! 10-1 sull’Austria! Stasera c’è la sfida contro la Cechia, ma prima le azzurre: Italia-Norvegia alle 13! Dajeeeeee #ItaliaTeam FISG - Federaz Vai su Facebook

