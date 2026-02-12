Questa mattina, gli occhi sono puntati sulla partita di curling femminile tra Italia e Corea del Sud ai Giochi di Milano Cortina 2026. La sfida, che si gioca nel round robin, potrebbe dare indicazioni chiare sulle ambizioni delle azzurre in questa competizione. Gli appassionati seguono con attenzione ogni mossa, in attesa di scoprire chi avrà la meglio su un avversario difficile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Corea del Sud, incontro valevole per il round robin del torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le azzurre tornano in pista per il secondo incontro del proprio torneo. Dopo il bronzo vinto nel torneo di misto da Amos Mosaner e Stefania Constantini il curling italiano prova ad essere ancora protagonista nei tornei maschili e femminili. Nell’evento del gentil sesso il tricolore sarà difeso da Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Stefania Constantini e Rebecca Mariani (alternate). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: partita che chiarirà le ambizioni azzurre

Approfondimenti su Italia Corea del Sud

Questa sera gli atleti italiani Constantini e Mosaner sono scesi in campo contro la Corea del Sud nella partita di curling alle Olimpiadi 2026.

Questa mattina l’Italia ha iniziato la partita contro la Corea del Sud nel torneo di curling alle Olimpiadi invernali del 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Italia Corea del Sud

Argomenti discussi: LIVE Italia-Corea del Sud 8-4, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: esordio solido dei campioni in carica; Italia ok all'esordio olimpico, Corea ko 8-4: rivivi il LIVE-BLOG; Olimpiadi Milano-Cortina, doppio misto curling: l'Italia batte la Corea del Sud con Constantini e Mosaner; Milano-Cortina, nel doppio misto di curling l'Italia supera la Corea del sud.

LIVE Italia-Corea del Sud 8-4, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: esordio solido dei campioni in caricaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 11:42 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE ... oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Corea del Sud, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingDopo il misto doppio, è tempo di pensare agli altri tornei all'Olympic Curling Stadium di Cortina, impianto sportivo teatro in questi giorni delle ... oasport.it

Corriere della Sera. . In Italia circa quattro giovani su cinque (79%) tra i 20 e i 29 anni vivono ancora con genitori. Solo la Corea del Sud ha un dato più alto (82%). I Paesi in cui la quota di giovani che vive con i genitori supera il 70% sono sette: Corea del Sud, - facebook.com facebook

Seconda sessione del Dialogo Strategico Italia-Corea del Sud x.com