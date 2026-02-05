LIVE Italia-Corea del Sud Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA | inizia il primo end

Questa mattina l’Italia ha iniziato la partita contro la Corea del Sud nel torneo di curling alle Olimpiadi invernali del 2026. I giocatori italiani sono entrati in campo con concentrazione, pronti a dare il massimo. La partita è iniziata alle ore 9, e finora si segnala un match molto equilibrato. Gli atleti si contendono ogni metro di ghiaccio, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi della sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 10:09 Errore di Jeong Yeongseok, occasione per gli azzurri che piazzano per ora il secondo punto. 10:08 Mosaner piazza un ottimo draw ricevendo i primi applausi dallo Stadio Olimpico di Cortina. 10:06 Corea del Sud che avrà a disposizione il martello, ovvero l’ultimo tiro dell’end. Nel doppio misto sono già posizionate due stone, una guardia ed una in casa. Ogni squadra giocherà 5 pietre oltre a quella già inserita prima della mano. PRIMO END 10:01 Ci siamo. Pochi minuti al via di Italia-Corea del Sud. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: inizia il primo end Approfondimenti su Italia Corea del Sud LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: inizia il cammino della coppia oro a Pechino #Italia-Corea del Sud || Questa sera si gioca il primo match dell’Italia nel torneo di curling alle Olimpiadi di Pechino 2026. LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: inizia il torneo di doppio misto per Constantini/Mosaner Questa mattina inizia il torneo di doppio misto alle Olimpiadi di curling del 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Corea del Sud Argomenti discussi: LIVE! Italia-Corea: l'esordio del duo Constantini-Mosaner; LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: avvio insidioso per Constantini/Mosaner; Dove vedere in tv Italia-Corea del Sud, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Curling doppio misto: le big iniziano bene. LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: inizia il cammino della coppia oro a PechinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 9:56 Lo storico stadio del ghiaccio di Cortina è ... oasport.it Italia-Corea e Italia-Canada oggi in tv, curling misto: orari Olimpiadi 5 febbraio, programma, streamingOggi giovedì 5 febbraio si entra nel vivo del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e l'Italia farà il proprio ... oasport.it Stasera l’Italia del doppio misto di curling giocherà contro la Corea del Sud nella prima sessione del round robin. di Edoardo Falzon https://opinione.it/sport/2026/02/04/edoardo-falzon-olimpiadi-invernali-milano-cortina-inaugurazione-curling/ facebook L’Ambasciatrice d’Italia in Corea @GattoEmilia1 è parte del prestigioso comitato di esperti internazionali della testata @AsiaToday_News! Grazie per questa opportunità! #DiplomaziaCulturale #DiplomaziadellaCrescita x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.