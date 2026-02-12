LIVE Italia-Corea del Sud Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | partita per chiarire le ambizioni azzurre

Questa mattina si gioca la partita di curling femminile tra Italia e Corea del Sud alle Olimpiadi. Le azzurre cercano una vittoria per migliorare la loro posizione e avvicinarsi agli obiettivi stagionali. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui per seguire l’andamento e capire quale strada prenderanno le italiane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Corea del Sud, incontro valevole per il round robin del torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le azzurre tornano in pista per il secondo incontro del proprio torneo. Dopo il bronzo vinto nel torneo di misto da Amos Mosaner e Stefania Constantini il curling italiano prova ad essere ancora protagonista nei tornei maschili e femminili. Nell'evento del gentil sesso il tricolore sarà difeso da Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Stefania Constantini e Rebecca Mariani (alternate).

