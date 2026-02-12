LIVE Italia-Corea del Sud 1-7 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | mano da 4 per le coreane

Questa sera gli occhi erano puntati sulla partita di curling tra Italia e Corea del Sud alle Olimpiadi. Le coreane hanno dominato con un risultato di 1-7, mostrando grande precisione e sicurezza. L’Italia ha cercato di reagire, ma le avversarie hanno tenuto il passo con una mano da 4 che ha fatto la differenza. La gara è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti continui per chi segue da casa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 21.00 Non riesce la doppia bocciata a Mathis. Corea prima e seconda, Italia terza e quarta. 20.59 Mathis promuove la guardia centrale italiana in casa. La boccia subito Minji Kim. 20.58 Kim mette una guardia centrale vicinissima alla prima stone giocata da Zardini lacedelli. 20.56 Lo Deserto va sulla prima guardia italiana, con la battente che diventa una guardia sul lato destro e la stone già presente in pista diventa guardia sulla sinistra. 20.54 Leggermente lungo il primo tiro di Marta Lo Deserto che va in fondo alla casa, sul lato destro.

