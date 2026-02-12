LIVE Italia-Corea del Sud 0-3 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | ancora una mano rubata per le coreane

Questa sera la nazionale italiana di curling ha subito una sconfitta netta contro la Corea del Sud, finendo 0-3. Le coreane hanno mostrato una grande determinazione e precisione, rubando più di una mano alle azzurre durante la partita. I tifosi italiani seguono con apprensione ogni tiro, sperando in miglioramenti per le prossime sfide. La partita è stata trasmessa in diretta, come sempre, e si può ancora aggiornare seguendo la nostra cronaca.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 20.11 Kim mette una guardia bassissima e dentro la casa. Questa stone coreana anestetizza la posizione della rossa, molto difficile da promuovere. 20.10 Lo Deserto si appoggia alla gialla a punto. C’è distanza tra le due stone, che però sono in linea. 20.09 Riesce la doppia bocciata a Kim con la battente che resta di poco fuori. 20.08 Lo Deserto boccia la guardia coreana più bassa con la battente che si mette sul lato destro della casa, vicino alla rossa a punto. Situazione similare a quella precedente dopo il primo tiro delle second. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 0-3, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: ancora una mano rubata per le coreane Approfondimenti su Italia Corea del Sud LIVE Italia-Corea del Sud 0-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata per le coreane Questa sera le ragazze del curling italiane hanno affrontato la Corea del Sud nelle Olimpiadi. LIVE Italia-Corea del Sud 0-1, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: un punto per le coreane nel secondo end Questa sera gli azzurri perdono 0-1 contro la Corea del Sud nella partita di qualificazione alle Olimpiadi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Italia Corea del Sud Argomenti discussi: Italia ok all'esordio olimpico, Corea ko 8-4: rivivi il LIVE-BLOG; LIVE Italia-Corea del Sud 8-4, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: esordio solido dei campioni in carica; LIVE Italia-Corea del Sud, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: partita per chiarire le ambizioni azzurre; Olimpiadi Milano-Cortina, doppio misto curling: l'Italia batte la Corea del Sud con Constantini e Mosaner. LIVE Italia-Corea del Sud 0-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata per le coreaneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 19.51 Seol va al centro provando a mettere il ... oasport.it LIVE Italia-Corea del Sud 8-4, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: esordio solido dei campioni in caricaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING MISTO DALLE 19.05 11:42 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE ... oasport.it COREA vs ITALIA Curling Femminile Tecnica, concentrazione e colpi millimetrici. Le Azzurre affrontano la Corea in una sfida intensa, dove precisione e strategia saranno decisive fino all’ultima stone Olimpiadi Invernali Milano Cortina - facebook.com facebook Seconda sessione del Dialogo Strategico Italia-Corea del Sud x.com

