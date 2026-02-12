LIVE Italia-Corea del Sud 0-2 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata per le coreane

Questa sera le ragazze del curling italiane hanno affrontato la Corea del Sud nelle Olimpiadi. La partita si è conclusa con un 2-0 a favore delle asiatiche, che hanno dimostrato maggiore precisione in campo. Durante il match, le sportive sudcoreane hanno anche subito un episodio curioso: una mano rubata, che ha sollevato qualche polemica. Per ora, gli appassionati restano in attesa di aggiornamenti sulla gara e sui prossimi incontri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 19.51 Seol va al centro provando a mettere il punto dietro la propria guardia, ma il tiro è un po' lungo. Zardini Lacedelli va a punto dietro la guardia italiana. 19.49 La Corea inizia con una guardia sulla center line. Zardini Lacedelli piazza una guardia laterale sul lato destro della casa. QUARTO END 19.47 Constantini prova a promuovere la rossa in casa nel lato sinistro per andare sulle due gialle. Il tiro è buono ma non perfetto, con una stone coreana che resta a punto. Italia-Corea del Sud 0-2.

