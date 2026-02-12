Oggi si riprende alle 8.00 con i test di Sakhir, in Bahrain. La seconda giornata di prove della Formula 1 inizia presto al mattino, con i team già pronti a mettere alla prova le vetture. La diretta seguirà passo passo le sessioni, con aggiornamenti sugli orari, i programmi e le prime impressioni dei piloti. Restate con noi per non perdere nessuna novità dal circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula 1. Sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo le prime 8 ore di lavoro effettuate nella giornata di ieri. Vedremo, quindi, se quello che ha proposto la pista nel Day-1 sarà confermato anche nella giornata odierna. Quale sarà il programma del Day-2? La seconda giornata dei test di Sakhir prenderà il via alle ore 08. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si riparte alle 8.00

Approfondimenti su Sakhir Test

Alle 8 di stamattina sono iniziati i test di Sakhir, con le prime prove libere della Formula 1.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

F1 2026 Test Barcellona Day 2: Ferrari debutta, Red Bull si scopre | LIVE

Ultime notizie su Sakhir Test

Argomenti discussi: F1, via alla nuova era: la prima giornata dei test LIVE; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc; F1, Test Bahrain 2026 Day 1 LIVE: tempi, risultati e cronaca in diretta.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si riparte alle 8.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... oasport.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris chiude in vetta la prima giornata. Ferrari solida, problemi per la MercedesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! oasport.it

Il primo giorno di test in quel di Sakhir ha scosso le certezze del paddock non solo per quanto concerne i tempi sul giro, a livello dei tempi registrati nei test della passata stagione, ma per le analisi - apparentemente - allarmanti arrivate dal box Mercedes. Toto - facebook.com facebook

Primi test ufficiali in F1, motori e la Cadillac le novità. Norris il più veloce a Sakhir, bene Verstappen e anche le Rosse #ANSAmotori #ANSA x.com