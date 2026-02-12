LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | segnali positivi per la Ferrari in attesa della risposta di Mercedes e Red Bull

Questa mattina a Sakhir la sessione di test della Formula 1 si è riaperta dopo la pausa. La Ferrari ha fatto segnare buoni tempi e sembra aver trovato un passo interessante. Ora resta da capire come risponderanno Mercedes e Red Bull nelle prossime ore. La giornata procede e gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento in pista.

15.01 SEMAFORO VERDE! Si riparte per le ultime due ore di attività in pista del day-2 a Sakhir. 15.00 Di seguito la classifica aggiornata dei migliori tempi a due ore dalla fine: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:34.273 2 Lando Norris McLaren +0.511 3 George Russell Mercedes +2.185 4 Pierre Gasly Alpine +2.450 5 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.752 6 Alexander Albon Williams +2.956 7 Nico Hulkenberg Audi +2.993 8 Gabriel Bortoleto Audi +3.704 9 Liam Lawson Racing Bulls +3.744 10 Sergio Perez Cadillac +4.380 11 Isack Hadjar Red Bull Racing +4.615 12 Fernando Alonso Aston Martin +4.

