LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Ferrari sempre in testa ancora ferme Red Bull e Mercedes

Questa mattina a Sakhir, i test della Formula 1 sono ancora aperti e la Ferrari si conferma in testa con Charles Leclerc, che ha segnato il miglior tempo di 1:34. Le altre scuderie, Red Bull e Mercedes, restano ferme e non hanno ancora migliorato le loro prestazioni. La sessione è ancora in corso e gli appassionati seguono con attenzione ogni aggiornamento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Di seguito la classifica aggiornata dei migliori tempi a mezz'ora dal termine della sessione mattutina: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:34.273 2 Lando Norris McLaren +0.511 3 Pierre Gasly Alpine +2.450 4 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.752 5 Alexander Albon Williams +2.956 6 Nico Hulkenberg Audi +2.993 7 Sergio Perez Cadillac +4.380 8 Liam Lawson Racing Bulls +4.434 9 Fernando Alonso Aston Martin +4.687 11.26 Cadillac comincia risalire la classifica, con Perez che passa sul traguardo in 1'38?653 e balza in settima posizione su gomme soft nuove. 11.22 Bearman progredisce con gomme soft usate ed è 4° in 1'37?0 sulla Haas motorizzata Ferrari, a 2.

