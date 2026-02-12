LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Leclerc in vetta a metà giornata 2° Norris

Questa mattina a Sakhir si svolge il secondo giorno di test invernali. Charles Leclerc guida la classifica dei tempi con la Ferrari, davanti a Norris. I primi riscontri mostrano una Ferrari in buona forma, mentre gli altri piloti cercano di adattarsi alle nuove gomme e alle condizioni della pista. La giornata prosegue con molte prove in vista della stagione che sta per partire.

I tempi della prima parte del day-2: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:34.273 2 Lando Norris McLaren +0.511 3 Pierre Gasly Alpine +2.450 4 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.752 5 Alexander Albon Williams +2.956 6 Nico Hulkenberg Audi +2.993 7 Sergio Perez Cadillac +4.380 8 Liam Lawson Racing Bulls +4.434 9 Fernando Alonso Aston Martin +4.687 12.00 BANDIERA A SCACCHI! Charles Leclerc in vetta dopo metà giornata. 11.58 Ultimi due minuti del turno, Leclerc in testa al termine della Session 1 odierna. 11.56 Addirittura bandiera rossa. Tutti i piloti tornano ai box.

Charles Leclerc si prende la testa del test di Sakhir, staccando Lando Norris di diversi decimi.

Questa mattina a Sakhir, Lando Norris ha preso il comando dei test in modo deciso.

