LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Lindblad prende la vetta su Piastri Hamilton lavora sull’aereodinamica ed è 6°

Questa mattina a Sakhir, nel test della Formula 1, Lindblad ha conquistato la prima posizione, scavalcando Piastri. Hamilton continua a lavorare sull’aerodinamica e si piazza al sesto posto, mentre Piastri tenta di migliorarsi con un nuovo giro veloce, ma i tempi non sono ancora convincenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.53 Oscar Piastri si lancia per un nuovo giro veloce. Migliora nel T1, peggiora nel T2 e si ferma a 1:38.229 fermandosi a 265 millesimi dal suo crono precedente. 09.50 Esteban Ocon è in azione di nuovo con le gomme soft. Il francese fa segnare il record nel T1, lo ribadisce nel T2 e chiude in 1:37.668 con 277 millesimi di vantaggio su Arvid Lindblad. 09.47 La sessione è ripresa senza problemi. Di nuovo in pista Esteban Ocon e Oscar Piastri. 09.44 Le immagini di Franco Colapinto fermo sul tracciato di Sakhir. Foto de Franco parado en la Curva 7. #FrancoColapinto #F1Testing #F1 @KemalSengulll pic. 🔗 Leggi su Oasport.it

Arvid Lindblad si prende la vetta del test a Sakhir, chiudendo un giro in 1:38.

La giornata di test a Sakhir si surriscalda con Russell che si prende la vetta della classifica, lasciando gli altri a inseguire.

F1 Test Shakedown a Barcellona: Kimi Antonelli, la nuova Audi e Hadjar, le immagini del Day-1

F1 2026, test prestagionali in Bahrain: la cronaca in diretta da SakhirLa Formula 1 scende in pista a Sakhir per i test prestagionali 2026: Automoto.it è in Bahrain con l’inviata Diletta Colombo per raccontarvi la cronaca in diretta, tra aggiornamenti, tempi e le prime i ... automoto.it

Il silenzio del deserto del Bahrain ha le ore contate. Domattina, l'urlo delle nuove monoposto squarcerà la quiete di Sakhir, dando il via ufficiale ai test pre-stagionali. In questo contesto, a fare la voce grossa è la Ferrari, arrivata ai box con le idee chiarissime e - facebook.com facebook