La prima ora di test invernali di Formula 1 a Barcellona si conclude con Leclerc che completa 11 giri e Verstappen che concentra il lavoro sull’aerodinamica. Le condizioni meteorologiche, ancora incerte, potrebbero influenzare l’andamento delle sessioni. Seguono aggiornamenti in tempo reale per rimanere informati sulle novità e le strategie dei team durante questa fase di preparazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Si chiude la prima ora di test. Le previsioni meteo iniziano a preoccupare. Si annuncia pioggia già alle ore 11.00, ma leggera. Attorno alle ore 14.00 le precipitazioni dovrebbero farsi più battenti. In poche parole, c’è il rischio di girare davvero poco in questo Day-2. 9.55 Mentre arriva la conferma che anche Haas non scenderà in pista nella giornata odierna, arrivano i primi riscontri cronometrici di Leclerc. Il monegasco ha chiuso un primo run di 11 giri con il miglior tempo di 1:20.8 che ieri lo avrebbe collocato in quinta posizione. 9.50 Tra chi ha girato nel Day-1 non possiamo non citare Andrea Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Leclerc completa 11 giri, Verstappen lavora sull’aerodinamica

La prova invernale di Barcellona rappresenta un momento importante per le scuderie di Formula 1, con i primi test ufficiali del 2026.

La sessione di test a Barcellona nel 2026 offre uno sguardo sulle prime performance delle scuderie, con Leclerc impegnato in pista.

