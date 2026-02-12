LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | inizio tranquillo del Day-2 problemi per Cadillac e Red Bull

Questa mattina a Sakhir i test di Formula 1 sono iniziati senza grandi scossoni. Oliver Bearman, alla guida della Haas, ha già messo in pista le gomme soft, mentre Liam Lawson con la Racing Bulls ha fatto altri giri con le stesse gomme. Problemi tecnici si sono verificati per Cadillac e Red Bull, che hanno dovuto rallentare le attività. La giornata prosegue con l’obiettivo di raccogliere dati e migliorare le prestazioni in vista della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.2o In azione ora Oliver Bearman con la Haas e gomme soft e Liam Lawson con la Racing Bulls e gomme soft. Intanto notizia importante dai box Red Bull. Isack Hadjar non scenderà in pista nelle due prime ore di lavoro. La scuderia di Milton Keynes ha riscontrato un piccolo problema sulla RB22. 08.17 Sergio Perez si è fermato per problemi tecnici dopo curva 10. Ad ogni modo è riuscito poi a tornare ai box. La sessione può ripartire senza problemi. Vedremo chi tornerà in azione per primo. Lo fa Lando Norris, il campione del mondo, con gomme medie ma rientra subito ai box. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: inizio tranquillo del Day-2, problemi per Cadillac e Red Bull Approfondimenti su Sakhir 2026 LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: inizio tranquillo del Day-3, bandiera rossa provocata da Hulkenberg Questa mattina a Barcellona, durante il terzo giorno di test invernali di F1, tutto è iniziato in modo tranquillo. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: scatta il Day-3! Esordisce la McLaren, Ferrari e Red Bull verso il riposo Stamattina alle nove, la terza giornata dei test a Barcellona è iniziata con il semaforo verde. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. F1, Ferrari 2026, Leclerc in pista con la SF-26 per lo shakedown a Fiorano Ultime notizie su Sakhir 2026 Argomenti discussi: F1, via alla nuova era: la prima giornata dei test LIVE; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc; F1, Test Bahrain 2026 Day 1 LIVE: tempi, risultati e cronaca in diretta. LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris chiude in vetta la prima giornata. Ferrari solida, problemi per la MercedesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! oasport.it Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari giovedì 12 febbraio, programma, streamingQuest'oggi, giovedì 12 febbraio, va in scena la seconda giornata dei Test ufficiali pre-stagionali della Formula Uno in Bahrain verso il Mondiale 2026, ... oasport.it 12 febbraio 2009, Bahrain International Circuit - BMW, Ferrari e Toyota scelsero di effettuare test pre stagionali sull’autodromo di Sakhir. La scelta avrebbe dovuto garantire condizioni meteo perfette, ma ironia della sorte la giornata di test venne annullata, non - facebook.com facebook LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 8.00 scatta il Day-2! La Ferrari vuole muovere passi in avanti - x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.