LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Ferrari ancora in vetta Mercedes e Red Bull tornano in azione
La giornata di test a Sakhir si accende con la Ferrari ancora in testa alla classifica, mentre Mercedes e Red Bull tornano in pista dopo un momento di pausa. Alle 14.41, la corsa si interrompe bruscamente a causa di una bandiera rossa, probabilmente causata da detriti sul rettilineo dei box. Si ipotizza che un pezzo perso dall’Audi di Bortoleto abbia provocato l’interruzione. La pista rimane sotto osservazione, e tutti gli occhi sono puntati sulle prossime mosse delle scuderie.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Il motivo della bandiera rossa dovrebbe essere la presenza di detriti sul rettilineo dei box, probabilmente un pezzo perso dall’Audi di Bortoleto. 14.39 In base al GPS del circuito non sembrano esserci delle macchine ferme in pista, quindi siamo in attesa di capire il motivo di questa interruzione. 14.38 BANDIERA ROSSA! 14.36 Russell si è già issato al terzo posto in 1’36?458, portandosi a poco più di 2 secondi dal miglior tempo assoluto di giornata firmato da Leclerc. 14.35 Mercedes ha scelto di mantenere il piano originale, schierando George Russell in questa sessione pomeridiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Questa mattina a Sakhir, i test della Formula 1 sono ancora aperti e la Ferrari si conferma in testa con Charles Leclerc, che ha segnato il miglior tempo di 1:34.
La giornata di test a Sakhir si fa subito interessante.
