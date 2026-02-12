LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Ferrari affidabile e veloce ma sul passo non brilla

Questa mattina a Sakhir, durante il test della Formula 1, la Ferrari si è mostrata affidabile e veloce. Charles Leclerc ha segnato un buon tempo, scendendo sotto l’1’40 con un 1’39”8, anche se nel giro successivo ha migliorato di poco, arrivando a 1’40”2. La scuderia italiana non ha brillato sul passo, ma il ritmo complessivo sembra promettente. I piloti continuano a lavorare per trovare la migliore configurazione in vista delle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Leclerc torna sotto il muro dell'1:40 con un passaggio in 1'39?8, poi però sale in 1'40?2 nel giro successivo. 15.24 Sainz si migliora con la Williams e sale in undicesima posizione su gomme soft in 1'38?026, avvicinandosi a circa otto decimi dal compagno di squadra Albon (che aveva girato in mattinata). 15.22 Rallenta il ritmo di Leclerc in 1'40?1, mentre Norris comincia un nuovo run su gomme hard in 1'39?3. 15.20 Leclerc gira in 1'39?4 dopo cinque passaggi in questo run con gomme soft, mentre Russell torna ai box dopo uno stint di 10 tornate.

