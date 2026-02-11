LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | si fa sul serio per Ferrari e Antonelli!

Questa mattina a Sakhir si sono aperti i test ufficiali di Formula 1. Le scuderie sono già in pista, tra cui la Ferrari e Antonelli, che vogliono dimostrare di essere pronte per la stagione. I piloti lavorano sul passo e sulla messa a punto delle monoposto. Gli appassionati seguono con attenzione ogni giro, sperando in buone prestazioni. La giornata promette di essere intensa, con tante prove da verificare e obiettivi da raggiungere.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 muove, quindi, i suoi primi passi ufficiali. Sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama vedremo finalmente in azione team e piloti dopo che il test shakedown di Barcellona ci aveva regalato pochissimi spunti, anche perché era stato vissuto in maniera del tutto segreta e blindatissima. D'ora in avanti, invece, cambia tutto.

Questa mattina a Barcellona i team di Formula 1 sono scesi in pista per il primo giorno di test.

La prima ora di test a Barcellona si conclude con sorprese.

