LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | alle 9.00 scatta il Day-2! Ferrari e McLaren in azione

Questa mattina alle 9.00 ha preso il via il Day-2 dei test di Barcellona 2026, con Ferrari e McLaren in pista. La giornata permette di monitorare le performance delle vetture e di aggiornare i risultati in tempo reale. Segui la diretta per scoprire le novità e i tempi dei team impegnati in questa sessione di prove ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.52 LA CLASSIFICA DEI TEMPI DEL DAY-1 1 6 Isack Hadjar Red Bull RB22 1’18”159 2 63 George Russell Mercedes W17 1’18”696 3 43 Franco Colapinto Alpine A526 1’20”189 4 12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes W17 1’20”700 5 31 Esteban Ocon Haas TGR VF-26 1’21”301 6 30 Liam Lawson Racing Bulls VCARB03 1’21”513 7 77 Valtteri Bottas Cadillac? 1’24”651 8 5 Gabriel Bortoleto Audi R26 1’25”296 9 11 Sergio Perez Cadillac? 1’25”974 8.49 Tra le varie scuderie che non hanno fatto il proprio esordio ieri non possiamo non citare la Aston Martin che, come ha comunicato, farà il proprio esordio solamente giovedì per girare negli ultimi 2 giorni dei test. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: alle 9.00 scatta il Day-2! Ferrari e McLaren in azione Approfondimenti su F1 Test LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: in pista anche Ferrari e McLaren La seconda giornata di test a Barcellona offre l’opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren. F1, test di Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista, debutto per la Ferrari con Hamilton e Leclerc La seconda giornata di test a Barcellona vede il debutto ufficiale della Ferrari, con Hamilton e Leclerc in pista alle 9:00. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su F1 Test Argomenti discussi: Shakedown, oggi la Ferrari: il Day-2 LIVE alle 9; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; Dove vedere i test di Barcellona di F1: quando si tengono, orario, copertura TV e streaming e chi scende in pista; F1, Test Barcellona 2026: programma, orari, tv, streaming. F1 | Cronaca in diretta della seconda giornata di test a Barcellona: oggi il debutto della Ferrari – LIVELa F1 continua il suo programma di test a Barcellona: segui la cronaca in diretta della seconda giornata con il debutto della Ferrari. f1ingenerale.com F1, test di Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista, debutto per la Ferrari con Hamilton e LeclercLa diretta del secondo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc ... fanpage.it La stagione F1 2026 è ufficialmente partita. Andrea Kimi Antonelli, al secondo anno, racconta le prime impressioni sulla nuova Mercedes W17 durante il primo giorno di test a Barcellona: “La macchina è bellissima e davvero piacevole da guidare” - facebook.com facebook F1, test a Barcellona: Hadjar il più veloce davanti a Russell x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.