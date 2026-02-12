LIVE Cocciaretto-Ostapenko WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurra per continuare a sognare

Oggi a Doha si gioca il primo quarto di finale del WTA 1000 tra Elisabetta Cocciaretto e Jelena Ostapenko. La partita è molto attesa, perché l’azzurra vuole continuare a sognare e avanzare nel torneo. La giornata inizia con l’aria di un match importante, e gli appassionati seguono ogni punto con attenzione.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo quarto di finale di giornata del WTA 1000 di Doha. La portacolori del bel paese Elisabetta Cocciaretto se la vedrà quest'oggi con Jelena Ostapenko. Match che promette battaglia in quanto entrambe vogliono fortemente figurare tra le prime quattro del torneo. La lettone deve difendere la finale ottenuta lo scorso anno, dove fu sconfitta solo da Amanda Anisimova. A conferma comunque di ottime prestazioni in questa competizione. La numero 57 WTA invece (che grazie al piazzamento di questa settimana al momento ha guadagnato 18 posizioni nel ranking) ci tiene a raggiungere la prima semifinale in un WTA 1000 nella sua carriera.

