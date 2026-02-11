LIVE Cocciaretto-Li WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurra vuole proseguire la scalata

Buongiorno a tutti. Oggi si gioca l’ottavo di finale del Master 1000 di Doha, con Elisabetta Cocciaretto che affronta Ann Li. L’azzurra punta a proseguire la sua corsa nel torneo e a fare un altro passo avanti nella sua scalata. La partita è molto attesa e i tifosi italiani sperano in una buona prestazione della giovane tennista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell’ottavo di finale del Master 1000 di Doha che vede l’azzurra Elisabetta Cocciaretto incrociare la racchetta con Ann Li. Il match si prospetta molto interessante ma soprattutto equilibrato. I precedenti ci dicono che le due tenniste sono 1-1 negli scontri diretti. Il primo incontro è dello scorso anno quando l’americana si portò a casa il match in due set nel WTA 250 di Guangzhou. A inizio anno l’esito è stato però diverso. Le due si sono incontrate nuovamente al WTA 250 di Hobart dove la marchigiana prevalse in tre set. 🔗 Leggi su Oasport.it

Cocciaretto continua a salire nel ranking WTA.

Paolini recupera da sotto e porta il match a un punteggio di 3-2 contro Sakkari nel torneo WTA di Doha.

