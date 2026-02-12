In un match combattuto a Doha, Cocciaretto rimonta e tiene il servizio all’ultimo scambio del secondo set contro Ostapenko. La giocatrice italiana risponde con un diritto lungolinea vincente, portando il punteggio a 4-4 e mantenendo viva la partita. La tensione sale mentre le due si preparano allo scambio successivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Largo il rovescio lungolinea della lettone. 30-40 Risposta di diritto lungolinea e vincente dell’azzurra. Palla del controbreak. 30-30 Rovescio lungolinea e vincente di Ostapenko. 15-30 Risposta di rovescio lungolinea e vincente della marchigiana. 15-15 In rete il diritto incrociato giocato in difesa della classe 2001. 0-15 Rovescio incrociato e vincente dell’italiana. 4-3 Diritto lungolinea e vincente giocato dal centro del campo della nativa di Ancona. A-40 Servizio interno vincente della marchigiana. 40-40 Diritto lungolinea vincente di Ostapenko. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Ostapenko, 5-7, 4-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra rimette in equilibrio il secondo set

Al torneo di Doha, la partita tra Cocciaretto e Li si fa sempre più combattuta.

Oggi a Doha si gioca il primo quarto di finale del WTA 1000 tra Elisabetta Cocciaretto e Jelena Ostapenko.

