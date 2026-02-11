LIVE Cocciaretto-Li 7-6 3-3 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurra strappa il controbreak e rimette in parità il secondo parziale

Al torneo di Doha, la partita tra Cocciaretto e Li si fa sempre più combattuta. Dopo aver perso il primo set al tie-break, l’azzurra riesce a strappare il controbreak e rimette tutto in parità nel secondo parziale. Ora il punteggio è 3-3, e le due giocatrici si affrontano punto su punto, con scambi intensi e scelte tattiche che fanno la differenza. La sfida è ancora aperta e promette di regalare emozioni fino all’ultimo colpo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Rovescio lungolinea vincente di Li. 40-15 Servizio interno vincente della numero 41 WTA. 30-15 Risposta di diritto incrociata e vincente della classe 2001. 30-0 Diritto incrociato e vincente dell'americana. 15-0 Lungo il diritto lungolinea della marchigiana. 3-2 Stecca con il diritto lungolinea Li. La palla finisce lunga. 40-15 Servizio esterno vincente dell'azzurra. 30-15 Diritto lungolinea e vincente della nativa di Ancona. 15-15 Largo il diritto incrociato di Cocciaretto. 15-0 Lungo il rovescio lungolinea della classe 2000. 2-2 In rete la palla di rovescio lungolinea della statunitense.

