LIVE Cocciaretto-Ostapenko 5-6 WTA Doha 2026 in DIRETTA | la lettone fa di nuovo il break e servirà per il primo parziale

La partita tra Cocciaretto e Ostapenko a Doha entra nel momento clou. La lettone fa ancora il break e ora servirà per chiudere il primo set. La tensione si fa sentire, con Ostapenko che si prende il punto decisivo con un rovescio incrociato vincente. La partita è aperta e tutto può ancora succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Largo il diritto incrociato della nativa di Riga. A-40 Rovescio incrociato e vincente della lettone. Altro set point. 40-40 Rovescio incrociato e vincente di Ostapenko. 40-A Risposta di diritto lungolinea vincente dell’azzurra. Palla break. 40-40 Doppio fallo della nativa di Riga. 40-30 Terzo diritto consecutivo incrociato e vincente della classe ’97. Set point. 30-30 Altro diritto incrociato e vincente della lettone. 15-30 Diritto incrociato e vincente della numero 24 WTA. 0-30 Risposta di rovescio incrociata e vincente di Cocciaretto. 0-15 Rovescio incrociato e vincente della marchigiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Ostapenko, 5-6, WTA Doha 2026 in DIRETTA: la lettone fa di nuovo il break e servirà per il primo parziale Approfondimenti su Cocciaretto Ostapenko LIVE Cocciaretto-Ostapenko, 5-5, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera due break e salva il primo parziale Nel match di Doha, Cocciaretto e Ostapenko sono sul 5-5 nel primo set. LIVE Cocciaretto-Li, 1-3, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’americana ottiene il break in questo primo parziale Li ottiene il primo break nel match contro Cocciaretto a Doha. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cocciaretto Ostapenko Argomenti discussi: Doha su SuperTennis: Cocciaretto da paura, primi quarti da 1000!; LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 6-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa il pass ai quarti in un WTA 1000 per la prima volta in carriera; Doha su SuperTennis, quarti: Cocciaretto chiede strada a Ostapenko (live alle 13 in tv); Cocciaretto nei quarti a Doha: il programma su Sky. LIVE Cocciaretto-Ostapenko, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra per continuare a sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo quarto di finale di ... oasport.it LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 6-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa il pass ai quarti in un WTA 1000 per la prima volta in carrieraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal ... oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 12 DOHA Ore 13 Cocciaretto vs Ostapenko Ore 15:00 doppio Errani-Paolini vs Melichar- Martinez BUENOS AIRES Ore 17:00 Darderi vs Barrios Vera Forza ragazzi Doha:SuperTennis, streaming facebook Cocciaretto: "Non è ancora finita, contro la Ostapenko proverò a godermela" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.