LIVE Cocciaretto-Ostapenko 5-5 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurra recupera due break e salva il primo parziale

Nel match di Doha, Cocciaretto e Ostapenko sono sul 5-5 nel primo set. L’italiana recupera due break e si tiene in corsa, ma commette un doppio fallo che le regala tre palle per il controbreak. La partita resta aperta e il pubblico aspetta con trepidazione il prossimo scambio.

0-40 Altro doppio fallo dell'italiana. Ci sono tre palle del controbreak. 0-30 Doppio fallo della nativa di Ancona. 0-15 Largo il rovescio lungolinea della marchigiana. 5-5 In rete il rovescio incrociato della lettone. 30-40 Lungo il diritto incrociato dell'azzurra. Seconda. 15-40 Doppio fallo della numero 24 WTA. Ci sono due palle break. 15-30 Largo il rovescio incrociato di Ostapenko. 15-15 Largo il diritto incrociato della nativa di Ancona. 0-15 Passante di diritto incrociato e vincente della marchigiana. 5-4 Servizio interno vincente di Cocciaretto.

