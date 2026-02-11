LIVE Cocciaretto-Li 1-3 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’americana ottiene il break in questo primo parziale

Li ottiene il primo break nel match contro Cocciaretto a Doha. La statunitense sale sul 3-1 nel primo set, grazie a un colpo vincente di diritto e a un rovescio lungolinea dell’italiana che finisce fuori. La partita è aperta, con Li che prova a mantenere il ritmo mentre Cocciaretto cerca di reagire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Diritto in corsa incrociato e vincente di Li. 3-1 Lungo il rovescio lungolinea dell’azzurra. 30-40 In rete il diritto incrociato di Cocciaretto. Palla break. 30-30 Volée di rovescio lungolinea e vincente della statunitense. 30-15 Smash lungolinea vincente della numero 57 WTA. 15-15 Lungo il rovescio lungolinea della portacolori del bel paese. 15-0 In rete il diritto lungolinea di Li. 2-1 Diritto lungolinea e vincente dell’americana. 40-30 Deviazione di nastro dopo un diritto incrociato che risulta vincente della classe 2000. La palla è rimbalzata nel lato di campo opposto a ridosso della rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina al torneo di Doha, la partita tra Cocciaretto e Li è iniziata con il primo servizio delle due giocatric.

In un match di primo turno a Doha, Paolini e Sakkari si stanno fronteggiando in un confronto molto combattuto.

