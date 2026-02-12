LIVE Cocciaretto-Ostapenko 2-3 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurra recupera uno dei due break di svantaggio

Al torneo di Doha, Cocciaretto risponde a Ostapenko e recupera uno dei due break di svantaggio. La partita è ancora in corso e l’azzurra ha appena vinto un punto con un diritto lungolinea. La sfida tra le due si fa interessante, con le giocatrici che si scambiano colpi potenti e veloci. La tensione è alta e il pubblico segue ogni scambio con attenzione.

15-0 Diritto lungolinea e vincente giocato dal centro del campo della lettone. 3-2 In rete il rovescio incrociato di Ostapenko. A-40 Servizio interno vincente della nativa di Ancona. 40-40 Doppio fallo dell'azzurra. 40-30 Rovescio incrociato e vincente della numero 24 WTA. 40-15 Largo il diritto incrociato della nativa di Riga. 30-15 Rovescio lungolinea vincente della portacolori del bel paese. 15-15 Diritto incrociato e vincente della marchigiana. 0-15 Risposta lungolinea vincente di Ostapenko. 3-1 Largo il rovescio incrociato della lettone. 30-40 Diritto incrociato giocato dal centro del campo della numero 24 WTA.

