LIVE Skeleton Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | stanno per iniziare i primi test per Bagnis e Gaspari

Questa mattina alle Olimpiadi si sono appena aperti i test per le squadre di skeleton maschile. Bagnis e Gaspari sono pronti a scendere in pista, mentre gli atleti cercano di mettere a punto le ultime strategie prima delle gare ufficiali. La diretta delle prove, che coinvolge anche le donne, è già iniziata e si aggiorna costantemente, con i primi tempi che cominciano a delineare la sfida tra i concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKELETON FEMMINILE DALLE 8.00 10.10 Buongiorno amici di OA Sport, stanno per iniziare le prime prove dello skeleton maschile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina con i nostri Bagnis e Gaspari che vogliono prendere feeling con la pista. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime prove dello skeleton singolo maschile, con ben venticinque atleti che tra giovedì 12 e venerdì 13 si giocheranno i posti che contano. Oggi, però, è il momento di trovare il giusto feeling con la pista della Cortina Sliding Center che ieri ha regalato la medaglia di bronzo a Dominik Fischnaller nello slittino, un ottimo risultato per tutta l'Italia intera.

