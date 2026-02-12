LIVE Bob a 2 maschile Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Lochner vola in testa! Subito super tempo del tedesco

La competizione nelle prove di Bob a due maschile per le Olimpiadi 2026 continua a tenere banco. Lochner vola in testa con un super tempo, mentre gli altri atleti, tra cui il cinese, faticano a tenere il passo. Al momento, il tedesco domina la gara, lasciando gli avversari molto indietro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Abbondantemente dietro il secondo cinese in gara. Li conclude con un tempo di poco sopra i 57 secondi e finisce in quindicesima posizione. 13.30 In decrescendo la gara del cinese Sun. L’asiatico parte molto bene, salvo poi accumulare un discreto ritardo nel corso della discesa. Per lui nono posto provvisorio con 94 centesimi di ritardo. 13.28 L’olandese Wesselink ermina con 1.15 secondi di ritardo e si piazza in tredicesima posizione provvisoria. 13.25 Non eccezionale la prova di del Duca. Lo statunitense è forse il più accreditato per smontare i piani di tripletta tedesca, ma in questa prima discesa termina ottovao con 90 centesimi di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Cortina si sono svolte le prime due manche di prova del bob a 2 maschile, in vista delle Olimpiadi 2026.

Inizia la quinta manche della gara di slittino maschile alle Olimpiadi.

