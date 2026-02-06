LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la quinta manche subito un grande tempo per Felderer

Inizia la quinta manche della gara di slittino maschile alle Olimpiadi. Felderer fa subito capire che vuole essere tra i protagonisti, segnando il miglior tempo delle prove con un 53. Gli altri atleti cercano di rispondere, ma l’azzurro mantiene il passo e si prende momentaneamente la testa. La tensione cresce mentre si avvicina la fine delle prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.01 FELDERER! L’azzurro chiude la sua manche con il miglior tempo delle prove! 53.436 per lui, che ovviamente si piazza primo. 9.59 La quinta manche sta per iniziare! Aspettiamo la partenza di Felderer. 9.55 Ieri i tempi erano di qualche decimo più lenti rispetto alla prima giornata di test qui sulla pista Eugenio Monti. Vedremo se gli atleti miglioreranno i loro rispettivi personali in vista della gara ufficiale. 9.53 Più in basso in startlist, c’è Felix Loch. Il tedesco ieri ha chiuso le due manche entrambe al quarto posto, partirà per ventunesimo. 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Pechino si sono svolte le prove del singolo maschile di slittino.

La seconda manche delle prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina si conclude con il miglior tempo di Fischnaller, che si conferma tra i favoriti.

