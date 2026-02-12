LIVE Bob a 2 maschile Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Lochner vola in testa! Ottima prova di Baumgartner

Questa mattina, a qualche ora dall’inizio della seconda manche di prova, si scommette ancora sulla prestazione di Lochner, che ha già dato dimostrazione di essere in forma. Baumgartner, invece, ha fatto un’ottima gara e potrebbe sorprendere. I tifosi sono pronti a seguire gli sviluppi, mentre gli atleti si preparano per una sfida che si fa sempre più interessante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Fra pochi minuti prenderà il via la seconda manche di prova! Vedremo se l'azzurro riuscirà a replicare la prestazione della prima discesa. 13.46 L'azzurro Baumgartner, al netto di una partenza non perfetta, ha effettuato un'ottima prima manche di prova. Il quinto posto in questo momento della competizione vale poco, ma sono primi segnali del feeling del pilota con la pista e dell'efficacia dei materiali. 13.43 E' terminata questa prima prova del bob a 2 sul budello Eugenio Monti. Si è imposto subito il grande favorito Lochner, che ha stampato un tempone nella sua prima prova sulla pista.

