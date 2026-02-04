LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | iniziata la prima manche attesa per gli azzurri

La prima manche del singolo maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina è iniziata questa mattina. Gli atleti sono scesi sulla pista, tra cui gli azzurri che sperano di fare bene. L’attenzione si concentra subito sugli americani, con un concorrente che ha fatto una buona rimonta e ha chiuso in 53 secondi. La gara è ancora aperta e tutti aspettano la seconda manche per scoprire chi si giocherà il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Secondo!! Manche in rimonta per l'americano che chiude in 53.927, mettendosi alle spalle di Berzins per appena un millesimo. 20.07 Partito l'americano Matthew Greiner. 20.06 Quarta posizione per il giapponese che termina la prima prova in 55.125 ad oltre un secondo da Berzins. 20.05 Miglior tempo per Gints Berzins che chiude in 53.926. Partito il giapponese Seiya Kobayashi 20.03 Seconda posizione per il lettone che chiude in 55.080 con un distacco di 0.921 da Kohala. Aparjods era partito bene, migliorando i tempi dello svedese sia in partenza che al primo intermedio.

