Con il punteggio di 43-35, poco prima dell’inizio del terzo quarto, i giocatori della Virtus Bologna cercano di reagire contro l’Anadolu Efes. La partita di Eurolega prosegue in diretta, con i tifosi che aspettano con ansia i prossimi minuti. La tensione sale mentre le due squadre si preparano a scendere di nuovo in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia il terzo quarto. 19:27 Pochi minuti all’inizio del terzo quarto. 19:24 Ricordiamo che, in caso di sconfitta, per le V nere praticamente si chiuderanno le porte dei play-in, se non matematicamente perlomeno sul piano della distanza da quanto serve per arrivarci. Di fatto, adesso è anche il momento della scelta su cosa (e come) puntare per il club bianconero. 19:21 Un dato va fatto notare: ci si attenderebbe che una squadra avanti 22-15 a rimbalzo possa anche comandare il gioco. Non è questo il caso, con la Virtus che viaggia sul 40% dal campo. 19:18 Partita che, in sostanza, è decisa finora da una grande vena di Swider, nonché dal fatto che Edwards non sia proprio in una delle sue migliori serate. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 43-35, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: in scena il terzo quarto

Nel primo quarto della sfida di Eurolega tra Anadolu Efes e Virtus Bologna, il punteggio è ancora in parità, 19-19.

Le squadre sono in campo al Basketball Development Center di Istanbul, pronte per il via di una partita di Eurolega tra Anadolu Efes e Virtus Bologna.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

