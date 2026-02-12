LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si parte!

Le squadre sono in campo al Basketball Development Center di Istanbul, pronte per il via di una partita di Eurolega tra Anadolu Efes e Virtus Bologna. Le due formazioni hanno appena schierato i quintetti: da una parte Loyd, Weiler-Babb, Dozier, Osmani e Poirier; dall’altra Vildoza, Edwards, Niang, Jallow e Diouf. L’atmosfera non è delle più calde, e l’impianto non sembra ancora il massimo della lucentezza. Il match sta per cominciare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:30 Squadre sul parquet, siamo pronti a vedere l’inizio di questo match! 18:28 QUINTETTI – EFES: Loyd Weiler-Babb Dozier Osmani Poirier; BOLOGNA: Vildoza Edwards Niang Jallow Diouf 18:25 Non è l’ambiente delle grandi occasioni quello presente nel Basketball Development Center di Istanbul, uno degli ultimi sviluppi dell’impiantistica della capitale turca in epoca recente. 18:22 Ultime fasi prima della presentazione delle due squadre. 18:19 Di fatto è questo il match di debutto della giornata numero 26 all’interno della competizione europea, che domani vedrà impegnata anche Milano (Olimpia attesa dall’esotica sfida all’Allianz Cloud contro Dubai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si parte! Approfondimenti su Anadolu Efes LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta rovente in Turchia Questa sera i tifosi della Virtus Bologna seguono con attenzione il match in Turchia contro l’Anadolu Efes, penultima in classifica. LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: V nere in Turchia per le residue speranze di play-in Questa sera l’Anadolu Efes sfida la Virtus Bologna in una partita decisiva per le speranze di arrivare ai play-in di Eurolega. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. EIGHTEEN Threes. Enough Said | Virtus - Anadolu Efes | R10 EUROLEAGUE BASKETBALL 2025-26 Ultime notizie su Anadolu Efes Argomenti discussi: LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta rovente in Turchia; Efes-Virtus Bologna dalle 18.30 su Sky; Live Anadolu Efes Spor Kulubu - Bologna - Eurolega: Punteggi & Highlights Basket - 12/02/2026; Eurolega, 27°Round LIVE! Milano col brivido passa a Lione, Virtus: che batosta al Pireo (-32). Barcellona corsara a Vitoria. Anadolu Efes vs Virtus Bologna: diretta (i 12 di Ivanovic)Ufficiali le squadre in campo: per la Virtus ci sono Vildoza, Edwards, Niang, Smailagic, Alston, Hackett, Ferrari, Morgan, Diarra, Jallow, Diouf e Akele. Dall'altra parte ... pianetabasket.com Diretta Anadolu Efes Virtus Bologna/ Streaming video tv: bella occasione! (Eurolega, oggi 12 febbraio 2026)Diretta Anadolu Efes Virtus Bologna streaming video tv: le V nere reduci da due sconfitte la scorsa settimana riprendono la loro corsa in Eurolega. ilsussidiario.net «La Virtus Bologna non può più sbagliare: serve una vittoria per restare in corsa verso il play-in». Stasera la squadra bolognese è attesa dall’impegno in casa dell’Anadolu Efes, a Istanbul, con il bisogno di riscattare il ko contro l’Olympiacos. Anche se l’Efes è - facebook.com facebook #GameDay Round 28 EuroLega Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna Turkcell Basketball Development Center 18:30 Sky Sport Basket NOW Radio Nettuno Bologna Uno x.com

