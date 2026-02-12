LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 22-19 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | primo quarto senza padroni

Nel primo quarto della sfida di Eurolega tra Anadolu Efes e Virtus Bologna, il punteggio è ancora in parità, 19-19. La partita è equilibrata, senza un vero dominatore, con alcune azioni nervose e tiri da lontano che non trovano ancora il bersaglio. Dozier e Jallow sono i principali marcatori finora, mentre Weiler-Babb ha provato un tiro disperato ma troppo lontano. La gara promette battaglia fino all’ultimo minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – EFES: Dozier 6; BOLOGNA: Jallow 5 Weiler-Babb tira per disperazione, ma lo fa ben oltre il canestro. Finisce il primo quarto, equilibrio particolarmente marcato in questi 10? iniziali. 22-19 Si alza dalla media Akele e realizza. 22-17 Tripla dall'angolo di Swider, prova la fuga l'Efes. 19-17 Tripla di Lee per entrare nell'ultimo minuto (o quasi). 16-17 Morgan per il nuovo vantaggio virtussino. Sbaglia l'aggiuntivo Osman, ultimi 2'30" del quarto. 16-15 Bella circolazione dell'Efes, Osmani pescato sotto, fallo di Jallow e potenziale 2+1. 14-15 A segno Jones, una sentenza quando si entra nel pitturato.

