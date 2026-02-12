LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | trasferta rovente in Turchia

Questa sera i tifosi della Virtus Bologna seguono con attenzione il match in Turchia contro l’Anadolu Efes, penultima in classifica. La squadra italiana affronta una trasferta difficile, con l’obiettivo di portare a casa punti preziosi in una partita che si preannuncia intensa e combattuta. La palla a spicchi finalmente scivola in campo a Istanbul, mentre i giocatori si preparano a dare il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ventottesima giornata di Eurolega 2025-2026 che vede la Virtus Bologna andare a giocare a Istanbul contro l’Anadolu Efes, penultima forza della classifica. Forse è un’autentica ultima spiaggia per i play-in, che sembrano ormai sempre più lontani (tre vittorie, per l’esattezza). Le V nere arrivano da una piuttosto convincente vittoria in campionato contro Brescia, in un big match che ha riportato la squadra di coach Ivanovic al comando della graduatoria nazionale. L’approdo a Istanbul arriva in un momento nel quale l’Efes, al di là del fatto di proporre sempre temi difficili, è in uno dei momenti meno facili della sua storia recente europea, con un 19° posto che nei fatti rende ogni match europeo più una vetrina che un fatto agonistico. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera la Virtus Bologna affronta l'Anadolu Efes in trasferta a Istanbul, nella partita valida per la ventottesima giornata di Eurolega.

