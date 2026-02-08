Sofia Goggia si gode il suo bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La giornata si è aperta con la medaglia conquistata in discesa libera, che le permette di salire sul podio per la terza volta in cinque partecipazioni olimpiche. La campionessa italiana, già vincitrice dell’argento a Pechino e oro a PyeongChang, si conferma tra le migliori del mondo. Ora si parla anche di quanto abbia guadagnato con questa medaglia, ma lei non si sbilancia. Per ora, festeggia il risultato e la sua

Sofia Goggia ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali 2026 e si è confermata sul podio a cinque cerchi in questa specialità dopo aver trionfato a PyeongChang 2018 ed essersi messa al collo l’argento a Pechino 2022. La fuoriclasse bergamasca è stata brava a mantenere i nervi saldi durante la sospensione di ventidue minuti in seguito alla brutta caduta di Lindsey Vonn e ha pagato un errore nella parte alta, inchinandosi per 59 centesimi alla statunitense Breezy Johnson. L’azzurra ha confermato il suo sconfinato talento nella velocità pura, in una stagione che non aveva portato grandi soddisfazioni in Coppa del Mondo (mentre in superG ha vinto in Val d’Isere e ha chiuso al secondo posto a Crans Montana). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Sofia Goggia con la medaglia alle Olimpiadi? E il metallo non è proprio bronzo…

Approfondimenti su Sofia Goggia OLimpiadi

Francesca Lollobrigida si prende l’oro nello speed skating a Milano Cortina 2026, sorprendendo tutti dopo mesi di risultati deludenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

#MilanoCortina2026 Bronzoper Sofia #Goggia nella discesa libera sull'Olympia delle Tofane. Un po' di dispiacere per la campionessa, non completamente soddisfatta della gestione della gara, ma contenta di essersi confermata tra le più forti della disc x.com

Sofia Goggia scrive un'altra pagina di storia facebook