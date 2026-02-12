Liste d' attesa Giambartolomei FdI | Pazienti rispediti indietro con una nuova ricetta Così si falsano i dati

La deputata di Fratelli d’Italia, Giambartolomei, denuncia problemi nelle liste d’attesa in Umbria. Secondo lei, il Distretto di Perugia elimina i pazienti dal sistema e li rispedisce indietro con nuove ricette, falsando così i dati ufficiali. La situazione sembra più complicata di quanto sembri, e ora si aspetta una risposta dalle autorità regionali.

Secondo il consigliere regionale "ai medici di base viene chiesto di riemettere ricette già inserite nel sistema di garanzia. Si cancella la data di prescrizione originaria, si lede il diritto alla salute e si umiliano i cittadini. La Giunta risponda subito" Liste d'attesa in Umbria, Giambartolomei all’attacco della giunta regionale: “Così il Distretto di Perugia cancella i pazienti dal sistema. È un escamotage contabile”. Secondo il consigliere regionale di Fratelli d'Italia “ai medici di base viene chiesto di riemettere le impegnative già inserite nei percorsi di tutela. Il risultato? L'azzeramento artificiale delle attese e una sanità che esiste solo sulla carta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Liste d attesa Perugia

A Parma e in tutta l’Emilia Romagna, i numeri sui pazienti che rinunciano alle cure sono impressionanti.

La Regione Lazio ha approvato una nuova delibera che modifica le modalità di accesso alle prestazioni sanitarie specialistiche.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Liste d attesa Perugia

Liste d'attesa, Giambartolomei (FdI): Pazienti rispediti indietro con una nuova ricetta. Così si falsano i datiSecondo il consigliere regionale ai medici di base viene chiesto di riemettere ricette già inserite nel sistema di garanzia. Si cancella la data di prescrizione originaria, si lede il diritto alla sa ... perugiatoday.it

Terni. Liste d'attesa, al Santa Maria: funziona il modello della Chirurgia a ciclo breve...La Chirurgia Multidisciplinare a Ciclo Breve di titoli ne ha acquisiti per porsi al centro dell’attività dell’ospedale di Terni per l’abbattimento delle ... ilmessaggero.it

Telesveva. . Liste d’attesa per prestazioni e visite, è colpa dei medici Il presidente dell’Ordine di Foggia attacca: “Non si superano spremendo un limone già spremuto, assurdo quanto accade ai pazienti oncologici” #foggia #attualità #listedattesa #medici - facebook.com facebook

Liste d’attesa e criticità: spirometria Servono 4 mesi per l’appuntamento x.com