Liste d' attesa la Regione cambia le regole Ma i pazienti rischiano spostamenti di 100 chilometri per una visita

Da romatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lazio ha approvato una nuova delibera che modifica le modalità di accesso alle prestazioni sanitarie specialistiche. Questa variazione potrebbe comportare spostamenti significativi per i pazienti, con possibili trasferimenti anche di 100 chilometri per effettuare visite e controlli. È importante conoscere le nuove regole per pianificare al meglio gli appuntamenti e evitare disagi.

La giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che cambia le modalità di fruizione delle prestazioni specialistiche per i cittadini. L'atto, approvato il 30 dicembre, rivede gli “ambiti di garanzia” stabiliti nel 2019 dall'amministrazione Zingaretti, dividendo il territorio in cinque. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sanità, visita di Decaro al presidio di Noci: “l’unico modo per conoscere i problemi è guardarli da vicino” Per il neoeletto presidente della Regione Puglia è prioritario l'abbattimento delle liste di attesa. Taranto: musica per i pazienti oncologici del "Moscati"

Leggi anche: Sanità, visita di Decaro al presidio di Noci: “l’unico modo per conoscere i problemi è guardarli da vicino” Per il neoeletto presidente della Regione Puglia è prioritario l'abbattimento delle liste di attesa. Taranto: musica per i pazienti oncologici del "Moscati"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sanità, risorse aggiuntive per ridurre le liste d’attesa e fronteggiare la carenza di personale; La Regione finanzia prestazioni per le liste d’attesa; Liste d’attesa, Regione comprerà posti dai privati per smaltirle. E c’è l’intelligenza artificiale; Figura di garanzia per le liste d'attesa: il Consiglio ha votato a favore all'unanimità.

liste d attesa regioneListe d’attesa: visite a 100 km o perdi il posto - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Liste d’attesa: visite a 100 km o perdi il posto" pubblicato il 31 Dicembre 2025 a firma di Ldb ... ilfattoquotidiano.it

Sanità lombarda 2026, più territorio e digitale: le priorità fissate da Regione - Nel 2026 la sanità lombarda punta su territorio, innovazione digitale, riduzione delle liste d’attesa e integrazione sociosanitaria, con una maggiore attenzione ai bisogni di anziani, fragili e disabi ... varesenews.it

liste d attesa regioneFico ritira la querela contro Report sulle liste d’attesa, era stato l’ultimo atto di De Luca - Il presidente ha annunciato il ritiro della querela contro Report sul servizio dedicato alle liste d'attesa della sanità campana, ultimo atto di De Luca. ilfattoquotidiano.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.