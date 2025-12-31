Liste d' attesa la Regione cambia le regole Ma i pazienti rischiano spostamenti di 100 chilometri per una visita

La Regione Lazio ha approvato una nuova delibera che modifica le modalità di accesso alle prestazioni sanitarie specialistiche. Questa variazione potrebbe comportare spostamenti significativi per i pazienti, con possibili trasferimenti anche di 100 chilometri per effettuare visite e controlli. È importante conoscere le nuove regole per pianificare al meglio gli appuntamenti e evitare disagi.

