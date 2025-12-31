Liste d' attesa la Regione cambia le regole Ma i pazienti rischiano spostamenti di 100 chilometri per una visita
La Regione Lazio ha approvato una nuova delibera che modifica le modalità di accesso alle prestazioni sanitarie specialistiche. Questa variazione potrebbe comportare spostamenti significativi per i pazienti, con possibili trasferimenti anche di 100 chilometri per effettuare visite e controlli. È importante conoscere le nuove regole per pianificare al meglio gli appuntamenti e evitare disagi.
La giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che cambia le modalità di fruizione delle prestazioni specialistiche per i cittadini. L'atto, approvato il 30 dicembre, rivede gli “ambiti di garanzia” stabiliti nel 2019 dall'amministrazione Zingaretti, dividendo il territorio in cinque. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Sanità, visita di Decaro al presidio di Noci: “l’unico modo per conoscere i problemi è guardarli da vicino” Per il neoeletto presidente della Regione Puglia è prioritario l'abbattimento delle liste di attesa. Taranto: musica per i pazienti oncologici del "Moscati"
Leggi anche: Sanità, visita di Decaro al presidio di Noci: “l’unico modo per conoscere i problemi è guardarli da vicino” Per il neoeletto presidente della Regione Puglia è prioritario l'abbattimento delle liste di attesa. Taranto: musica per i pazienti oncologici del "Moscati"
Sanità, risorse aggiuntive per ridurre le liste d’attesa e fronteggiare la carenza di personale; La Regione finanzia prestazioni per le liste d’attesa; Liste d’attesa, Regione comprerà posti dai privati per smaltirle. E c’è l’intelligenza artificiale; Figura di garanzia per le liste d'attesa: il Consiglio ha votato a favore all'unanimità.
Liste d’attesa: visite a 100 km o perdi il posto - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Liste d’attesa: visite a 100 km o perdi il posto" pubblicato il 31 Dicembre 2025 a firma di Ldb ... ilfattoquotidiano.it
Sanità lombarda 2026, più territorio e digitale: le priorità fissate da Regione - Nel 2026 la sanità lombarda punta su territorio, innovazione digitale, riduzione delle liste d’attesa e integrazione sociosanitaria, con una maggiore attenzione ai bisogni di anziani, fragili e disabi ... varesenews.it
Fico ritira la querela contro Report sulle liste d’attesa, era stato l’ultimo atto di De Luca - Il presidente ha annunciato il ritiro della querela contro Report sul servizio dedicato alle liste d'attesa della sanità campana, ultimo atto di De Luca. ilfattoquotidiano.it
Acquaroli sulle liste d'attesa: «Sì, è giusto multare chi non si presenta alla visita prenotata» - facebook.com facebook
Liste d’attesa: visite a 100 km o perdi il posto x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.