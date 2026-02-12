In Toscana, le liste d’attesa per la spirometria restano lunghe. Servono ormai quattro mesi per ottenere un appuntamento. La regione ha messo in campo risorse extra quasi un anno fa, ma i problemi nelle strutture sanitarie non sono ancora risolti. I pazienti continuano a trovare difficoltà e ritardi nelle visite, con tempi che si allungano invece di ridursi.

Empolese Valdelsa, 12 febbraio 2026 – Lo stanziamento straordinario di risorse varato quasi un anno fa da parte della Regione Toscana ha aiutato, ma non certo risolto il problema cronico delle liste di attesa. Per certe prestazioni e visite trovare disponibilità nella zona Empolese Valdelsa e Valdarno inferiore che rientri nei tempi stabili dalla legge diventa assai difficile. Quindi: o si affrontano trasferte verso altre strutture dell’Area vasta che possono avere disponibilità più rapide (ma con problemi logistici e organizzativi da mettere in conto) o si rimane in attesa oppure si ricorrere alla sanità privata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liste d’attesa e criticità: spirometria? Servono 4 mesi per l’appuntamento

Approfondimenti su Empolese Valdelsa

Le liste d’attesa rappresentano una sfida costante nel settore sanitario, accentuata dalla recente crescita del 7% dei servizi offerti.

La Corte dei conti ha appena messo sotto accusa le aziende sanitarie di Ferrara, concentrandosi su risorse e liste d’attesa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Empolese Valdelsa

Argomenti discussi: Liste d’attesa: intramoenia e frodi con pagamenti intestati a pazienti ignari. Il bilancio 2025 dei carabinieri del Nas; Liste d’attesa e intramoenia sotto la lente dei Nas: ecco il bilancio; Liste d’attesa con trucco e truffe sull’intramoenia, rapporto-choc del Nas. Il ministro: Scandalosi; Schillaci: Basta trucchi sull’intramoenia. Manipolare i dati è una questione di onestà.

Liste d'attesa in Puglia: perché il 30% dei pazienti rifiuta l'anticipo? Il nuovo piano della RegioneIl piano straordinario contro le liste di attesa fa un ulteriore step: considerata l'alta percentuale di rifiuti ad anticipare l'esame (oltre il 30% dei pugliesi richiamati dalle Asl) e ... quotidianodipuglia.it

Il problema delle liste d’attesa coinvolge anche i Nas, il numero dei controlli nella relazione annualeI carabinieri che lavorano nel settore della salute hanno concentrato le ispezioni anche sulle liste d’attesa, sui dispositivi medici e sulle vendite illegali sul dark web ... italiaoggi.it

Liste d’attesa e difficoltà nel trovare medici. Com’è la situazione nel tuo territorio Scrivi un commento per Fuoritg di oggi, lo leggeremo in trasmissione. In occasione della GIORNATA MONDIALE DEL MALATO accendiamo i riflettori su un tema che tocca tanti - facebook.com facebook

SSN e liste d’attesa: non è solo un problema organizzativo, è un deficit strutturale. Il nuovo volume di Gianni di Giacomantonio offre una analisi lucida che sposta il focus dalle soluzioni tampone alle riforme necessarie per salvare l’universalismo sanitario. x.com