Liste d’attesa e criticità | spirometria? Servono 4 mesi per l’appuntamento
In Toscana, le liste d’attesa per la spirometria restano lunghe. Servono ormai quattro mesi per ottenere un appuntamento. La regione ha messo in campo risorse extra quasi un anno fa, ma i problemi nelle strutture sanitarie non sono ancora risolti. I pazienti continuano a trovare difficoltà e ritardi nelle visite, con tempi che si allungano invece di ridursi.
Empolese Valdelsa, 12 febbraio 2026 – Lo stanziamento straordinario di risorse varato quasi un anno fa da parte della Regione Toscana ha aiutato, ma non certo risolto il problema cronico delle liste di attesa. Per certe prestazioni e visite trovare disponibilità nella zona Empolese Valdelsa e Valdarno inferiore che rientri nei tempi stabili dalla legge diventa assai difficile. Quindi: o si affrontano trasferte verso altre strutture dell’Area vasta che possono avere disponibilità più rapide (ma con problemi logistici e organizzativi da mettere in conto) o si rimane in attesa oppure si ricorrere alla sanità privata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
